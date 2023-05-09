Простушка стала терминатором: девушка потратила миллионы на тату, пирсинг и пугающий глаз

За несколько лет она изменилась до неузнаваемости.

Мария Спаллек не была довольна своей внешностью и с детства мечтала о переменах. Но к пластическим хирургам девушка отправилась далеко не с самым обычным запросом и за несколько лет превратила себя в настоящего терминатора.

Так, Мария нанесла десятки татуировок на все тело, в том числе и на лицо.

Она проколола себе лицо в нескольких местах, раздвоила язык, а самой шокирующей модификацией стал рисунок на правом глазном яблоке.

Новая внешность не только удовлетворила саму Марию, но и помогла ей добиться успеха. Девушка прославилась как стример, рассказывая на камеру фанатам со всего мира, как она проходит компьютерные игры. И поклонники осыпают интернет-знаменитость комплиментами: по их мнению, необычная внешность только подчеркивает ее индивидуальность и помогает ей выделиться среди других девушек.