Простой тест на знание кино СССР: сможете набрать 12 из 12?
Угадайте, кто из известных советских режиссеров снял эти фильмы.
Советский кинематограф невозможно представить себе без легендарных фильмов Леонида Гайдая ("Операция "Ы", "Иван Васильевич меняет профессию", "Бриллиантовая рука") и Георгия Данелии ("Мимино", "Осенний марафон", "Кин-дза-дза!"). Интересно, что однажды этим культовым режиссерам пришла в голову мысль снять фильм по одной и той же книге. Речь идет о "12 стульях" Ильфа и Петрова. По рассказам Нины Гребешковой, супруги Гайдая, сатирический роман был в их доме настольной книгой. Леонид Иович постоянно читал "12 стульев" за обедом, зачитывал вслух любимые фрагменты и, конечно же, мечтал создать экранизацию. Однако когда он пришел с этой идеей в Госкино, получил отказ – мол, в советское время на экране не должно быть героев-жуликов, подобных Бендеру. А потом Гайдай узнал, что "12 стульев" жаждет снять его коллега по режиссерскому цеху Георгий Данелия, и ужасно расстроился. Правда, Данелия вскоре понял, что перегорел к этому замыслу, и уступил экранизацию Гайдаю.
Тест: Если угадаете цитаты из советских фильмов на 14/14, то вы наверняка родились в СССР
Сможете ли вы угадать, какие из этих фильмов снял Гайдай, и какие – Данелия? Проверьте себя на знание фильмографии любимых советских режиссеров.