Простой тест на знание кино СССР: сможете набрать 12 из 12?

Советский кинематограф невозможно представить себе без легендарных фильмов Леонида Гайдая ("Операция "Ы", "Иван Васильевич меняет профессию", "Бриллиантовая рука") и Георгия Данелии ("Мимино", "Осенний марафон", "Кин-дза-дза!"). Интересно, что однажды этим культовым режиссерам пришла в голову мысль снять фильм по одной и той же книге. Речь идет о "12 стульях" Ильфа и Петрова. По рассказам Нины Гребешковой, супруги Гайдая, сатирический роман был в их доме настольной книгой. Леонид Иович постоянно читал "12 стульев" за обедом, зачитывал вслух любимые фрагменты и, конечно же, мечтал создать экранизацию. Однако когда он пришел с этой идеей в Госкино, получил отказ – мол, в советское время на экране не должно быть героев-жуликов, подобных Бендеру. А потом Гайдай узнал, что "12 стульев" жаждет снять его коллега по режиссерскому цеху Георгий Данелия, и ужасно расстроился. Правда, Данелия вскоре понял, что перегорел к этому замыслу, и уступил экранизацию Гайдаю.

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