Простой тест, который даст ответ на сложный вопрос: чего вы хотите от жизни

Постановка различных целей является неотъемлемой частью человеческой жизни. Каждый день мы ставим перед собой определенные задачи, касающиеся работы, отношений с окружающими людьми, финансов и т.д. При этом цели эти могут быть как глобальными, так и локальными - на десятилетие вперед или на ближайшие десять минут. Однако в силу разных причин человек не всегда добивается того, чего хочет от жизни. Чтобы исправить это досадное недоразумение, специалисты советуют придерживаться определенной методики. Во-первых, ученые рекомендуют сгруппировать свои цели и накопить привычки, которые будут помогать в достижении намеченных высот. Во-вторых, было бы неплохо как раз таки установить самую верхнюю границу. Это будет мотивировать на новые свершения, но в то же время сделает цель достижимой, реальной.

Для того, чтобы поставить перед собой какую-то цель, для начала необходимо понять - а чего вы, собственно, хотите от жизни? Пройдите наш ассоциативный тест, направленный в первую очередь на сферу бессознательного. Он поможет точно определить, чего вы жаждете добиться на самом деле.