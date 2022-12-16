Простой психологический тест из одного вопроса: каков ваш тип личности
Тест, основанный на методике Люшера, за один клик раскроет все ваши тайны.
Вряд ли на земле найдется хотя бы один человек, который никогда не слышал про тест Люшера. Это цветовой тест, который в классическом варианте состоит из восьми таблиц, которые демонстрируются респонденту в заданной последовательности. На основе выбора цвета, сделанного человеком, психолог может сделать выводы об его эмоциональном состоянии на данный момент. Интересно, что Макс Люшер пришел в профессию довольно рано - уже в возрасте шестнадцати лет он слушал лекции и семинары в Базельском университете. Учебе и профессии он готов был посвящать все свободное время, проводил целые дни в психиатрических клиниках Базеля, чтобы контактировать с пациентами и проводить различные эксперименты, которые в большинстве своем были связаны с цветом. По словам самого Люшера, в общей сложности в своих тестах ему удалось охватить порядка 4500 оттенков. Диссертация Люшера “Цвет как инструмент психодиагностики” имела огромный успех, он добился высот в профессии.
Предлагаем вам упрощенный вариант теста Люшера, в котором не нужно иметь дело с несколькими таблицами. Чтобы определить ваш тип личности, достаточно одного клика.