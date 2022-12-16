Простой психологический тест из одного вопроса: каков ваш тип личности

Вряд ли на земле найдется хотя бы один человек, который никогда не слышал про тест Люшера. Это цветовой тест, который в классическом варианте состоит из восьми таблиц, которые демонстрируются респонденту в заданной последовательности. На основе выбора цвета, сделанного человеком, психолог может сделать выводы об его эмоциональном состоянии на данный момент. Интересно, что Макс Люшер пришел в профессию довольно рано - уже в возрасте шестнадцати лет он слушал лекции и семинары в Базельском университете. Учебе и профессии он готов был посвящать все свободное время, проводил целые дни в психиатрических клиниках Базеля, чтобы контактировать с пациентами и проводить различные эксперименты, которые в большинстве своем были связаны с цветом. По словам самого Люшера, в общей сложности в своих тестах ему удалось охватить порядка 4500 оттенков. Диссертация Люшера “Цвет как инструмент психодиагностики” имела огромный успех, он добился высот в профессии.

Предлагаем вам упрощенный вариант теста Люшера, в котором не нужно иметь дело с несколькими таблицами. Чтобы определить ваш тип личности, достаточно одного клика.