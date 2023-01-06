Простой народ не скопит и за 10 лет: сколько стоили самые дорогие роды в России

К рождению малыша ответственные родители подходят во всеоружии. Процесс сопровождается серьезными рисками, поэтому необходима гарантия комфорта и профессионализма врачей. Состоятельные звездные мамы и папы не жалеют никаких денег на роды — такие суммы большинству и не снились.

Солистка группы «Фабрика» Саша Савельева не афишировала свою беременность. О ребенке она рассказала уже после его рождения. На тот момент певице было 35 лет, а это не самый удачный возраст для появления первенца. Чтобы минимизировать все риски, Савельева и ее муж Кирилл Сафонов отдали элитной клинике полтора миллиона рублей. Роды оказались тяжелыми. Жизни матери и ребенка были под угрозой. Но в итоге все обошлось.

Еще одна звездная пара тоже вложила в роды целое состояние. В прошлом году Лиза Арзамасова стала матерью и родила на свет мальчика. Ее супруг Илья Авербух заплатил клинике 1,3 млн рублей.

Анастасия Заворотнюк рожала в 2019 году. Вместе с супругом Петром Чернышевым они отдали 1,1 млн рублей.