Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Простому россиянину и не снилось: цена элитной квартиры Реввы вызвала оторопь

Простому россиянину и не снилось: цена элитной квартиры Реввы вызвала оторопь

13 июля 2022 16:35
Простому россиянину и не снилось: цена элитной квартиры Реввы вызвала оторопь

Знаменитость предпочитает не экономить на качестве своей жизни.

Александр Ревва приобрел элитную недвижимость в «Москва-Сити». По данным СМИ, квартира знаменитости стоит 170 млн рублей.

Как оказалось, дорогостоящую недвижимость шоумен записал на свою супругу Анжелику. Новое жилье пары находится на 57-м этаже небоскреба Neva Towers и вид из окон открывается на всю столицу. При этом квадратный метр в башне стоит чуть меньше 700 тысяч рублей.

По данным портала Msk1, апартаменты не единственное элитное жилье у прославленного комика. Ранее Ревва приобрел загородный особняк в 50 километрах от МКАД, площадь которого составляет 250 квадратных метров. Кроме того, в СМИ появлялась информация об апартаментах артиста в Дубае. Якобы не так давно телеведущий приобрел себе жилье в ОАЭ за 42 млн рублей.

Сам Александр Ревва никак не комментирует свои приобретения. Отметим, что за последние годы он не раз оказывался в списках самых успешных российских артистов, а за прошлый год, по официальным данным, заработал 4,1 млн долларов.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Related video