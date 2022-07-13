Простому россиянину и не снилось: цена элитной квартиры Реввы вызвала оторопь

Александр Ревва приобрел элитную недвижимость в «Москва-Сити». По данным СМИ, квартира знаменитости стоит 170 млн рублей.

Как оказалось, дорогостоящую недвижимость шоумен записал на свою супругу Анжелику. Новое жилье пары находится на 57-м этаже небоскреба Neva Towers и вид из окон открывается на всю столицу. При этом квадратный метр в башне стоит чуть меньше 700 тысяч рублей.

По данным портала Msk1 , апартаменты не единственное элитное жилье у прославленного комика. Ранее Ревва приобрел загородный особняк в 50 километрах от МКАД, площадь которого составляет 250 квадратных метров. Кроме того, в СМИ появлялась информация об апартаментах артиста в Дубае. Якобы не так давно телеведущий приобрел себе жилье в ОАЭ за 42 млн рублей.

Сам Александр Ревва никак не комментирует свои приобретения. Отметим, что за последние годы он не раз оказывался в списках самых успешных российских артистов, а за прошлый год, по официальным данным, заработал 4,1 млн долларов.