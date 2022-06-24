Простому россиянину и не снилось: Азиза раскрыла заоблачные гонорары звезд на ТВ

58-летняя Азиза раскрыла правду об участии звезд в скандальных телешоу. Оказывается, большинство из них получают от этого доходы, которые и не снились простому россиянину. По ее словам, мало кто из знаменитостей соглашается появиться в студии бесплатно. Выплаты за участие в подобных проектах Азиза считает правильными, ведь за выступления на ТВ платят во всех странах. Она сообщила, что редакторы телешоу ничего принципиального не просят от артистов. Они просто рассказывают о теме передачи и узнают, может ли звезда поделиться мнением.

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Сама Азиза принимала участие в выпуске шоу «На самом деле», посвященному смерти Игоря Талькова. Она не хотела выступать на ТВ, но у ее сестры была позиция, которую та хотела озвучить. И Азиза решила ее поддержать. Какую сумму певица получила за выпуск, она не озвучила, подчеркнув, что заработки участников бывают разными. Средняя стоимость выплаты за шоу составляет около 100 тысяч рублей.