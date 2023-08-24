Простому народу и не снилось: на чем Пригожин зарабатывает миллионы

Народ еще не забыл резкие высказывания Иосифа Пригожина о том, что жить на зарплату в 30-50 тысяч рублей невозможно. Супруг Валерии заявил: в месяц он тратит почти два миллиона. И тут всем стало интересно, на чем звезда зарабатывает большие деньги.

Продюсер статьи своих расходов не скрывает. Например, знаменитость покрывает нужды шестерых детей и оплачивает их учебу в Швейцарии. К тому же по доброте душевной оказывает финансовую помощь другим родным. Только на коммунальные счета матери Пригожин выделяет из семейного бюджета 20 тысяч рублей. На содержание своего дома муж народной артистки тратит куда больше — 50 тысяч.

Что касается источников дохода, то Иосиф Игоревич пашет как папа Карло: зарабатывает на собственной жене. Популярности Валерии не занимать, и от ее продюсирования приходят неплохие дивиденды. А с недавних пор к ним добавилась зарплата, которую возлюбленный исполнительницы получает как ведущий шоу «Звезды сошлись».