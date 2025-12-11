«Простоквашино» и «Елки» вместо на’ви и Пандорки: в России запретили прокат «Аватара 3» в новогодние праздники

Другие западные премьеры тоже переехали на следующий год.

Праздничный поход на Пандору для россиян, похоже, откладывается – и не потому, что на'ви решили спрятаться в мангровых дебрях. Ситуация с показом «Аватара: Пламя и пепел» в России сложилась парадоксальная: фильм всё‑таки доберётся до отечественных экранов до новогодних праздников, но в весьма специфическом формате и на считанные дни.

Cinemaplex сообщает, что наши кинотеатры откажутся от «Аватара 3» и других голливудских новинок именно в праздники. Показывать будут исключительно российские картины, уточняет TEFI_Russia.

Да, с 25 декабря 2025 года некоторые кинотеатры начнут показывать «Аватар 3» в формате предсеансового обслуживания, и последний шанс увидеть картину до новогодних каникул — 31 декабря.

После 31 декабря кинотеатры, входящие в Ассоциацию владельцев кинотеатров, поставят блок на всё зарубежное и переключатся на стопроцентный отечественный плейлист – «Чебурашка 2», «Ёлки 12», «Простоквашино» и прочие праздничные новинки.

Дальше – пауза до 15 января. Только после неё в крупнейших сетях снова включат неофициальные показы.

Выходит, зритель в России стоит перед выбором: либо успеть в эти пять декабрьских дней (а ажиотаж будет невероятным, это факт) либо – готовиться к двум неделям праздничного «радиомолчания» и рисковать нарваться на миллиард спойлеров, пока весь интернет будет обсуждать один из самых долгожданных фильмов последних лет.

Ранее мы писали: «Каждый кадр – эстетическое наслаждение»: 3 фильма помогут скоротать ожидание нового «Аватара» – визуал и масштаб тоже на уровне