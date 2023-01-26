«Простое русское лицо»: внучка Любови Виролайнен очаровала россиян (фото)

Любовь Виролайнен заняла свое место в числе самых известных и красивых актрис советского кино. Единственная внучка артистки, 31-летняя Любовь, пошла по ее стопам — она не только выходит на театральную сцену, но и снимается в кино.

Сегодня фильмография звездной наследницы насчитывает 24 проекта. Впервые на экране Виролайнен-младшая засветилась, когда еще была студенткой. Тогда она появилась на съемочной площадке сериала «За гранью закона».

Вне всяких сомнений актриса унаследовала не только потрясающий драматический талант именитой родственницы — ей удалось очаровать россиян своей невероятно привлекательной внешностью. «Любовь-младшая где-то напоминает знаменитую бабушку, доброе и простое русское лицо», «Красота — это у них семейное», «Невероятная актриса! Видела на экране и в театре», — восторженно подчеркивают пользователи Сети.