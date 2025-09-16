Меню
Киноафиша Статьи «Просто ждем»: Disney готовит почву для сиквела культовой комедии 90-х — Линдси Лохан снова стала популярной

16 сентября 2025 07:29
Ностальгия работает безотказно.

Конец 90-х подарил зрителям комедию, которую до сих пор с теплотой вспоминают поклонники семейного кино. Речь о «Ловушке для родителей» — фильме с юной Линдси Лохан, для которой эта работа стала одной из первых в карьере.

По сюжету 11-летняя Хэлли Паркер живет в Калифорнии с отцом, а ее ровесница Энни Джеймс — в Лондоне с матерью. Случайная встреча в летнем лагере все меняет: девочки понимают, что они разлученные сестры-близнецы, родители которых давно развелись. С этого момента они придумывают хитрый план, чтобы вернуть семью.

Главная изюминка картины — игра Линдси Лохан сразу в двух ролях. Каждую сцену приходилось снимать дважды: сначала она работала с дублершей в роли одной сестры, потом повторяла сцену уже за другую. До сих пор это выглядит впечатляющие, и кажется, что девочек действительно двое.

Успех оригинала

Фильм собрал свыше 92 миллионов долларов в прокате, подростки «нулевых» пересматривали его снова и снова (если, конечно, успели купить диск). «Ловушка для родителей» закрепила за Лохан статус восходящей звезды и вошла в золотой фонд семейных комедий Disney.

Теперь студия подумывает вернуть этот хит к жизни. Повод есть: недавний успех второй части «Чумовой пятницы» показал, что ностальгические сиквелы приносят хорошие результаты.

На днях Лиза Энн Уолтер (няня Хэлли) и Элейн Хендрикс (запомнившаяся как коварная невеста отца) намекнули на возможность сиквела. По словам Уолтер, Лохан уже могла связаться с руководством Disney насчет продолжения. Хендрикс добавила, что официальных подтверждений пока нет, но и отрицать ничего они не могут.

Многие об этом говорят и хотят этого. Мы все просто ждем, понимаете? — говорит Хэндрикс.

Так или иначе, идея второй «Ловушки для родителей» витает в воздухе, и поклонники уже строят догадки, какой могла бы быть история спустя почти тридцать лет.

Ранее мы писали: Про войну, семью и ожившие игрушки: в России выпустят детский фильм «а-ля Паддингтон» с бюджетом в полмиллиарда

Фото: Кадры из фильмов «Чумовая пятница 2» (2025 г.), «Ловушка для родителей» (1998 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
