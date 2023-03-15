Просто вау: россияне в восторге от редкого фото дочери Воробей

Елена Воробей единственный раз стала матерью в 2003 году, когда на свет появилась ее дочь София. Прославленная артистка старалась не распространяться о своей личной жизни и практически никогда не делилась снимками наследницы, однако не так давно сделала исключение.

В своих социальных сетях Воробей поделилась трогательным видео, состоящим из множества снимков Софии, а приурочила запись к ее 20-летию. В подписи же она трогательно поздравила дочь с праздником.

«Я просто благодарна богу за то, что ты у меня есть», — признается знаменитость.

Пользователи Сети остались в восторге от записи Воробей. Обсуждая снимки, они осыпали Софию комплиментами, отметив ее красоту и обаяние. По мнению подписчиков, именинница вполне бы могла пойти по стопам матери, ведь так сильно на нее похожа.