Просто прелесть: как выглядела взрослая дочка Маликова в детстве (фото)

Старшая дочь Дмитрия Маликова Стефания появилась на свет зимой 2000 года. Наследница артиста уже строит успешную карьеру, основав собственный бренд одежды и активно развивая социальные сети, где регулярно делится новостями и своими размышлениями.

Например, не так давно она опубликовала серию архивных кадров, которые приурочила к своему дню рождения. На них можно увидеть совсем маленькую знаменитость, позирующую со своими родителями, а также несколько фотографий из ее юности.

Публикация взбудоражила подписчиков Стефании. В комментариях они осыпали знаменитость комплиментами, отметив, каким милым она была ребенком и как сильно изменилась за прошедшие годы.