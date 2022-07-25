«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере

Алина Загитова прервала молчание по поводу своего места в профессиональном спорте. Она обратилась к подписчикам в Telegram-канале и жестко высказалась о дальнейшей карьере. Фигуристка осудила тех, кто комментирует ее успехи на льду, полагая, что медалей и наград она добилась не старанием и талантом.

«Не раз слышала о себе и своей карьере — просто повезло», — отметила Алина.

Спортсменка призналась, что подобные заявления могут быть присущи людям, которые далеки от спорта. Но, по ее словам, она замечает, что разделяют эти убеждения и ее коллеги. Загитова призвала спортсменов соблюдать профессиональную этику, пообещав, что сама будет следовать этому принципу в своей работе. Пока неясно, о какой работе говорит фигуристка: она взяла паузу от профессионального спорта в конце 2019 года, а в прошлом году поступила на журфак.

По всей видимости, Загитову расстроили слова спортсменки и журналистки Елены Вайцеховской. Ранее в своем Telegram-канале она описала Алину как фигуристку с «карьерой-везением». По ее мнению, победы Загитовой на льду больше объясняются мастерством тренера Этери Тутберидзе, чем мотивацией самой девушки.