Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере

«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере

25 июля 2022 13:55
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере

Фигуристку расстроили комментарии коллег.

Алина Загитова прервала молчание по поводу своего места в профессиональном спорте. Она обратилась к подписчикам в Telegram-канале и жестко высказалась о дальнейшей карьере. Фигуристка осудила тех, кто комментирует ее успехи на льду, полагая, что медалей и наград она добилась не старанием и талантом.

«Не раз слышала о себе и своей карьере — просто повезло», — отметила Алина.

Спортсменка призналась, что подобные заявления могут быть присущи людям, которые далеки от спорта. Но, по ее словам, она замечает, что разделяют эти убеждения и ее коллеги. Загитова призвала спортсменов соблюдать профессиональную этику, пообещав, что сама будет следовать этому принципу в своей работе. Пока неясно, о какой работе говорит фигуристка: она взяла паузу от профессионального спорта в конце 2019 года, а в прошлом году поступила на журфак.

По всей видимости, Загитову расстроили слова спортсменки и журналистки Елены Вайцеховской. Ранее в своем Telegram-канале она описала Алину как фигуристку с «карьерой-везением». По ее мнению, победы Загитовой на льду больше объясняются мастерством тренера Этери Тутберидзе, чем мотивацией самой девушки.

Фото: Globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Тест: Нет ли у вас кризиса среднего возраста? Тест: Нет ли у вас кризиса среднего возраста? Читать далее 27 июля 2022
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу Читать далее 27 июля 2022
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее «Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее Читать далее 27 июля 2022
Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе Читать далее 27 июля 2022
Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу Читать далее 27 июля 2022
Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец Читать далее 27 июля 2022
«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым «Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым Читать далее 27 июля 2022
«В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко «В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко Читать далее 27 июля 2022
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены «С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены Читать далее 27 июля 2022
Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать Читать далее 27 июля 2022
«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным «Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным Читать далее 27 июля 2022
Related video