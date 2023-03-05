Просто потрясающая: похудевшая и постройневшая Лолита сразила народ наповал

Лолита Милявская привлекает внимание публики не только своим творчеством, но и красотой. Несколько лет назад артистка начала активно следить за своей внешностью, а результаты ее преображения не оставляют преданных поклонников равнодушными.

Так, в своих социальных сетях Милявская опубликовала видео, на котором рассказывает о своих диетах. Артистка в шутку отмечает, что каждый ее светский выход сопровождается множеством вопросов о том, как именно ей удалось избавиться от лишних килограммов. Поэтому она решила наконец-то ответить любопытным фанатам.

«Я вам расскажу: сейчас съела порцию мороженого, острую курочку и выпила бутылку молока», — не без смеха заявила Милявская.

Подписчики артистки не оставили без внимания ее публикацию. В комментариях преданные фанаты осыпали певицу комплиментами, отметив, как эффектно она выглядит. В шутку поклонники заметили, что экстремальная диета прекрасно работает, раз Милявская может похвастаться такой эффектной внешностью.