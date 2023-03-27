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Киноафиша Статьи Просто посмотрите на молодого Олега Янковского: чудо как хорош (фото)

Просто посмотрите на молодого Олега Янковского: чудо как хорош (фото)

27 марта 2023 12:45
Просто посмотрите на молодого Олега Янковского: чудо как хорош (фото)

Артист умел объясняться с публикой без слов.

Олег Янковский попал в кино почти случайно. Режиссер ленты «Щит и меч» Владимир Басов увидел 24-летнего юношу в ресторане. Внимание на худощавого интеллигентного парня с умным лицом и выразительным взглядом обратила супруга кинодела.

На пробах к своему кинодебюту саратовский актер волновался так, что стал белее колонны, к которой прислонился в попытке совладать с волнением. Его кандидатуру поддержала съемочная группа. Так ему досталась первая роль — немца Генриха Шварцкопфа в киноэпопее о подвигах советских разведчиков во время войны «Щит и меч».

В этом же 1968-м артист появился в фильме «Служили два товарища».

Создателей поразило его умение выразительно молчать в кадре. Изначально Янковский должен был играть поручика Брусенцова. Посмотрев на пробы актера, режиссер Евгений Карелов сказал, что такого человека Врангелю отдавать нельзя. Так будущей звезде досталась «молчаливая» роль красноармейца Андрея Некрасова. А поручика сыграл Владимир Высоцкий.

После впечатляющего кинодебюта предложения посыпались на юное дарование как из рога изобилия. С каждым новым фильмом/театральной постановкой его талант играл новыми красками, а сам артист по-новому раскрывался для миллионов поклонников.

Просто посмотрите на молодого Олега Янковского: чудо как хорош (фото)
Фото: кадр из фильма "Служили два товарища" (1968), Legion-Media
Ксения Тиманина
Ксения Тиманина
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