Просто посмотрите на молодого Олега Янковского: чудо как хорош (фото)

Олег Янковский попал в кино почти случайно. Режиссер ленты «Щит и меч» Владимир Басов увидел 24-летнего юношу в ресторане. Внимание на худощавого интеллигентного парня с умным лицом и выразительным взглядом обратила супруга кинодела.

На пробах к своему кинодебюту саратовский актер волновался так, что стал белее колонны, к которой прислонился в попытке совладать с волнением. Его кандидатуру поддержала съемочная группа. Так ему досталась первая роль — немца Генриха Шварцкопфа в киноэпопее о подвигах советских разведчиков во время войны «Щит и меч».

В этом же 1968-м артист появился в фильме «Служили два товарища».

Создателей поразило его умение выразительно молчать в кадре. Изначально Янковский должен был играть поручика Брусенцова. Посмотрев на пробы актера, режиссер Евгений Карелов сказал, что такого человека Врангелю отдавать нельзя. Так будущей звезде досталась «молчаливая» роль красноармейца Андрея Некрасова. А поручика сыграл Владимир Высоцкий.

После впечатляющего кинодебюта предложения посыпались на юное дарование как из рога изобилия. С каждым новым фильмом/театральной постановкой его талант играл новыми красками, а сам артист по-новому раскрывался для миллионов поклонников.