«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду

Прохор Шаляпин накануне позволил себе резкие заявления в адрес светской журналистки Алены Жигаловой. Он оскорбился тем, что блогер обвинила его в хайпе за участие в вечере памяти Жанны Фриске. Возмущенный певец не выбирал выражений и даже пригрозил Алене физическим насилием. Шаляпин засомневался в уровне образования журналистки, которая, по его мнению, строит свою популярность за счет настоящих звезд. Он подчеркнул, что ранее уже «прикладывал публично» Алену и готов сделать это снова.

После того как грубости Прохора получили огласку, в Сети его начали критиковать за выпады в сторону женщины. Жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду, поэтому он поспешил забрать слова назад.

«Просто пошутил», — процитировали слова певца в Telegram-канале «Звездач ».

Артист отметил, что его обидные выражения были лишь «фигуральными». На самом деле он даже не желает Алене зла. Журналистка лишь посмеялась над поведением певца в блоге, написав, что «ей стало страшно».