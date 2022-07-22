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«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду

22 июля 2022 09:50
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду

Певец поспешил забрать назад резкие слова об Алене Жигаловой.

Прохор Шаляпин накануне позволил себе резкие заявления в адрес светской журналистки Алены Жигаловой. Он оскорбился тем, что блогер обвинила его в хайпе за участие в вечере памяти Жанны Фриске. Возмущенный певец не выбирал выражений и даже пригрозил Алене физическим насилием. Шаляпин засомневался в уровне образования журналистки, которая, по его мнению, строит свою популярность за счет настоящих звезд. Он подчеркнул, что ранее уже «прикладывал публично» Алену и готов сделать это снова.

После того как грубости Прохора получили огласку, в Сети его начали критиковать за выпады в сторону женщины. Жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду, поэтому он поспешил забрать слова назад.

«Просто пошутил», — процитировали слова певца в Telegram-канале «Звездач».

Артист отметил, что его обидные выражения были лишь «фигуральными». На самом деле он даже не желает Алене зла. Журналистка лишь посмеялась над поведением певца в блоге, написав, что «ей стало страшно».

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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