«Просто перечитайте книгу»: у этого фильма СССР рейтинг 7.9, а зрители критикуют от и до — не спас даже Миронов в главной роли

29 августа 2025 19:34
Разбираемся, откуда такая оценка, учитывая шквал критики.

Советское кино для многих зрителей до сих пор остаётся эталоном — как своими оригинальными сюжетами, так и удачными экранизациями. Однако бывали и провалы, когда даже звёздный актёрский состав не мог спасти картину от критики.

Яркий пример — фильм «Трое в лодке, не считая собаки» (1979), который до сих пор вызывает споры.

Вот как отзывается один из зрителей, автор Дзен-канала KИНО TALK:

«Насколько я обожаю книгу, настолько же не хочу пересматривать этот фильм. Один раз увидел — и хватит на всю жизнь. Вы же просто перечитайте книгу. Не пожалеете!».

Многие в комментариях разделили мнение:

«Согласен на сто процентов!»,

«Весь юмор этой книги построен именно на авторском тексте, а он посредством видеоряда не передаётся, так что затея изначально была безнадёжной»,

«С детства люблю книгу. А вот фильм очень неудачный».

Что же не нравится зрителям

Давайте разберемся. Мы изучили комментарии и рецензии и нашли 4 основных минуса картины.

1. Поменялось настроение истории

По мнению пользователей, исчезла лёгкость и абсурдность юмора Джерома. Вместо тонких шуток и иронии зрители получили тяжеловесные сцены и надуманные конфликты.

2. Актерская игра

Андрей Миронов пытался вытянуть фильм, но его усилий не хватило. Михаил Державин и Александр Ширвиндт, по мнению многих, скатились до кривляния, из-за чего их игра выглядела неестественно и раздражала.

3. Лишние персонажи

Появление женских образов, которых не было в оригинале, вызвало недоумение. Сюжетные линии с ними казались натянутыми и ненужными.

4. Затянутость и музыка

Наконец, зрители добавили, что медленный ритм, длинные лирические паузы и неуместные музыкальные вставки нарушали динамику. Даже собака не вызвала умиления — скорее, недоумение.

А откуда тогда высокий рейтинг?

Несмотря на перечисленные минусы, рейтинг фильма на Кинопоиске — 7.9. Это весьма высокая оценка, которая на первый взгляд противоречит всей той критике.

Вот главные причины, объясняющие высокие цифры:

1. Эффект ностальгии и память о детстве

Это, пожалуй, главная причина. Для огромного количества людей, выросших в СССР и 90-х, этот фильм — часть тёплых воспоминаний о детстве. Зрители оценивают не «насколько это близко к книге», а «насколько мне было хорошо и весело его смотреть».

2. Звёздный актёрский состав и его обаяние

Всё же Андрей Миронов, Михаил Державин и Александр Ширвиндт — это иконы советского юмора и обаяния. Даже если их игра здесь далека от идеала, людям просто приятно смотреть, как их кумиры дурачатся и проводят время на экране.

3. Фильм как самостоятельное произведение

Многие зрители, особенно те, кто не читал книгу или читал её уже после просмотра, оценивают фильм отдельно. Вне контекста оригинала — это довольно милая, местами забавная комедийная история о дружбе и путешествии.

4. Субъективность восприятия

Вкусы у всех разные. То, что для одних является «кривлянием» Ширвиндта и Державина, для других — их фирменный стиль и высокая школа комедийного мастерства.

Кому-то нравятся эти песни и лирические отступления. Это абсолютно нормально, что подтверждают отзывы на Кинопоиске:

«Несколько раз пробовал смотреть эту экранизацию, не шло. Но как ни крути, впечатления картина оставила приятные, а на любимых артистов, которых уже нет с нами, я в очередной раз посмотрел с удовольствием»,

«Конечно, фильм мне понравился только потому, что в нем играет мой любимый и потрясающий актер — Андрей Миронов!»,

«Здесь всё выглядит упрощенным, но во всяком случае, всё очень изысканно, эстетично и плюс некий ореол романтики — мне нравится. Фильм честно заслужил свою порцию народного признания».

Вывод

Высокий рейтинг отражает не качество экранизации, а культурный статус фильма и личную привязанность зрителей к актёрам и эпохе. Это случай, где народная любовь к артистам и ностальгия оказались сильнее строгого литературного анализа. Фильм живёт своей жизнью как памятник времени и великому актёрскому трио, а не как адаптация книги Джерома.

Фото: Кадры из фильма «Трое в лодке, не считая собаки» (1979)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
