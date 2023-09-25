«Просто нож в спину»: Немоляева не может прийти в себя после поступка Белого

В августе руководству театра «Ленком» пришлось экстренно отложить гастроли в Израиле из-за многочисленных угроз в адрес актеров, задействованных в постановке. Спектакль «Поминальная молитва» был перенесен на неопределенный срок. В актерской среде судачат, что срыву выступления способствовал уехавший из России Анатолий Белый.

Звезда театральных подмостков активно участвовал в травле своих коллег. Ответила Белому 86-летняя Светлана Немоляева. Постановку в Израиле поставил ее сын Александр Лазарев, поэтому пожилая женщина восприняла нападки в его адрес как личное оскорбление.

«Он [Белый] ранил меня в самое сердце», — пожаловалась артистка.

Немоляева рассказала, что у нее с опальным актером всегда были хорошие отношения. Совсем недавно они снимались вместе в одном проекте: звезда «Служебного романа» сыграла экранную маму Анатолия Белого. Тогда тандем сработался идеально, поэтому таким странным и кажется пенсионерке сегодняшнее поведение знаменитости.