Просто невыносимые: звезды определили самые агрессивные знаки Зодиака

Хотим мы того или нет, но в повседневной жизни довольно часто сталкиваемся с чужой агрессией или сами становимся ее источником. Помимо знакомой всем прямой агрессии, включающей в себя конфликтное поведение, словесные угрозы или применение физической силы, существуют также пассивная агрессия, то есть косвенная, и аутоагрессия, направленная человеком на себя самого. Причины проявления злости у всех разные, но, по словам астрологов, чаще всего она свойственна представителям определенных созвездий. Рассказываем, кто в гороскопе обладает репутацией самого яростного и опасного в гневе знака.

Овен

О взрывном характере Овна можно слагать страшные легенды. Всем, кому довелось хотя бы раз увидеть представителя огненной стихии в гневе, никогда не забудут этого зрелища. Вспыхивает этот знак просто мгновенно, собеседник даже не успевает толком понять, а что, собственно, случилось.

Управлять своими эмоциями, особенно резко негативными, Овен попросту не в состоянии.

Если ему обидно, больно, плохо, он не замедлит оповестить об этом всем окружающих - с помощью истерики, бросания попавшихся под руку предметов и т.д. А через пять минут он успокаивается, словно ничего и не было.

Лев

Представителей этого знака называют королями гороскопа, поэтому они свято верят, что им позволено гораздо больше, чем окружающим. Лев - Юпитер, а все остальные, соответственно, быки. Этот знак считает себя в полном праве вершить судьбы окружающих, миловать их или гневаться, в зависимости от ситуации.

Разъяренный Лев страшен.

Он не станет кричать так, что будут дребезжать стекла, но от одного лишь злого взгляда с его стороны по коже пробежит целый табун мурашек. Впрочем, на публике уроженец огненного знака может и голос повысить, чтобы показать всем, какая кара ждет его обидчиков.

Скорпион

Подопечные Плутона - загадочные личности. Никогда не знаешь точно, что на самом деле у них на уме. Скорпион не станет демонстрировать свою агрессию, но будьте уверены: если вы чем-то насолили ему, рано или поздно он вернет должок.

Всю свою ярость этот знак сублимирует в месть.

Представитель водной стихии способен вынашивать план возмездия долгое время, до тех пор, пока не удостоверится, что достаточно подготовился, а обидчик не ждет подвоха. Только в этот момент Скорпион наносит удар в спину и наслаждается произведенным эффектом.