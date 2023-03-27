Просто нет слов: раскрыта постыдная тайна Вована из «Реальных пацанов»

Владимир Селиванов известен не только как звезда «Реальных пацанов», но и как примерный семьянин. В своих блогах артист с гордостью показывает свою дочь Еву и делится трогательными кадрами с супругой Викторией. Однако, как оказалось, он не всегда был таким верным.

Как признался артист, однажды он изменил возлюбленной со стриптизершей. В тот день ему нужно было помочь своему другу и коллеге Антону Богданову купить люстру, которую как раз продавали танцовщицы на пилоне.

И их деловая встреча практически сразу переросла в вечеринку, на которой девушки показали все свои умения.

В итоге друзья остались ночевать у новых подруг, а с утра, как признался сам Селиванов в шоу «Пожалуйста, не рассказывай», он проснулся весь в синяках и царапинах. Чтобы скрыть неверность, он несколько дней находился в больнице, где полностью восстановился, а избранница так и не узнала правду и прожила вместе с ним еще несколько лет.