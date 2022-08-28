Просто несправедливо: как сегодня выглядит Баффи – истребительница вампиров

Пожалуй, в 90-х не было юных зрителей, не знавших Сару Мишель Геллар. Она снялась в «Жестоких играх», «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» и, конечно, «Баффи — истребительнице вампиров».

Звезда считалась одной из самых красивых и востребованных актрис на телевидении, но удержать последнее звание не сумела. В нулевые ее карьера пошла на спад: предложений от режиссеров поступало все меньше, а выбор сценариев оставлял желать лучшего.

Геллар сосредоточила силы и внимание на семейной жизни с Фредди Принцем-младшим, вместе с которым воспитывает двух детей. Актриса остается активной в социальных сетях — общается с поклонниками, поддерживает движения за права человека и радует публику архивными фотографиями.

Не так давно она показала, как изменилась с тех пор, как ей было 15 лет, и поразила публику. Несмотря на использование фильтров, заметно, что Сара с возрастом не утратила прежней красоты, что вызвало как восхищение, так и зависть у пользователей Сети: