Просто нереально: фанаты потеряли дар речи от вида 50-летней «Леди Бомж» Ирины Лачиной

Ирина Лачина родилась в актерской семье, поэтому в какой-то степени ее судьба была предопределена. В кино артистка дебютировала, когда еще училась в школе.

Одной из самых ярких ролей актрисы стала роль Лизаветы Басаргиной в таких картинах, как «Леди Бомж» и «Леди Босс». У проекта могла быть и третья часть, но Лачина отказалась от съемок.

На момент выхода популярной ленты на экран артистке было 30 лет. С тех прошло много времени, однако фанаты продолжают терять дар речи при виде 50-летней Лачиной.

Фотографии, которые звезда публикует в своих социальных сетях, неизменно собирают массу лестных комментариев. По мнению поклонников, для своего возраста актриса выглядит просто нереально.