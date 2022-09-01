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Киноафиша Статьи Просто нереально: фанаты потеряли дар речи от вида 50-летней «Леди Бомж» Ирины Лачиной

Просто нереально: фанаты потеряли дар речи от вида 50-летней «Леди Бомж» Ирины Лачиной

1 сентября 2022 08:15
Просто нереально: фанаты потеряли дар речи от вида 50-летней «Леди Бомж» Ирины Лачиной

Годы не властны над звездой.

Ирина Лачина родилась в актерской семье, поэтому в какой-то степени ее судьба была предопределена. В кино артистка дебютировала, когда еще училась в школе.

Одной из самых ярких ролей актрисы стала роль Лизаветы Басаргиной в таких картинах, как «Леди Бомж» и «Леди Босс». У проекта могла быть и третья часть, но Лачина отказалась от съемок.

На момент выхода популярной ленты на экран артистке было 30 лет. С тех прошло много времени, однако фанаты продолжают терять дар речи при виде 50-летней Лачиной.

Фотографии, которые звезда публикует в своих социальных сетях, неизменно собирают массу лестных комментариев. По мнению поклонников, для своего возраста актриса выглядит просто нереально. Просто нереально: фанаты потеряли дар речи от вида 50-летней «Леди Бомж» Ирины Лачиной

«Ну нельзя быть на свете красивой такой», «Какая же вы красивая. Я просто в вас влюблен», «Выглядите супер», — отметили подписчики звезды под ее публикациями в Сети.

Фото: Кадр из сериала "Леди Бомж", соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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