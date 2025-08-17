Меню
«Просто непристойно»: из «Москва слезам не верит» вырезали сразу несколько сцен 18+, и в одной из них Табаков домогался до коллеги

17 августа 2025 18:07
Сам актер таким решением был откровенно недоволен.

Сегодня могло исполниться 90 лет Олегу Табакову — человеку, которого в СССР обожали на экране и уважали за кадром. Но даже такому большому артисту было дозволено не все. Именно сцены с ним в «Москва слезам не верит» цензоры из Госкино кромсали направо и налево.

Любовь на экране — но не для зрителя

В первоначальном варианте фильм Меньшова выглядел куда откровеннее. Там было больше страсти, там было больше эмоций, там был Табаков в трусах и Вера Алентова в комбинации. Герои бросались друг на друга, и именно в этот момент врывалась теща.

«Просто непристойно»: из «Москва слезам не верит» вырезали сразу несколько сцен 18+, и в одной из них Табаков домогался до коллеги

«Домогательства моего героя были более зримыми. Точка развития любовной страсти была более высокой», — вспоминал Олег Павлович.

Но в Госкино начались истерики. Тогдашний директор «Мосфильма» Николай Сизов в докладе даже писал:

«Если бы вам показать эту сцену в первоначальном виде, вы бы ужаснулись! Это просто непристойно!»

«Просто непристойно»: из «Москва слезам не верит» вырезали сразу несколько сцен 18+, и в одной из них Табаков домогался до коллеги

В итоге от желания режиссёра показать живую, телесную любовь остались лишь осколки.

Закрытые показы и скрытые страсти

Самое лицемерное в этой истории — в том, что цензоры вырезали сцены для «широкого» зрителя, но сами смотрели их в узком кругу. Там, где публика видела целомудренный монтаж, партийные боссы наслаждались полной версией.

«Просто непристойно»: из «Москва слезам не верит» вырезали сразу несколько сцен 18+, и в одной из них Табаков домогался до коллеги

Не только Табаков

Под нож пошли и другие эпизоды. В одном из них, например, Катерина откровенно соблазняла Рудика, а после — принимала душ, пока ее дочь (Наталья Вавилова) танцевала в одних трусах. Да-да, танец в фильме остался, но его урезали во всех смыслах.

Ранее мы также писали: «Зачем я снял это?»: Меньшов горько пожалел о съемках своего лучшего фильма — коллеги затравили и прозвали «позором Мосфильма»

Фото: Кадр из фильма «Москва слезам не верит» (1979)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
