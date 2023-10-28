Просто немыслимо: в «Королеве бензоколонки» появился один гость из будущего

И на солнце бывают пятна, гении тоже ошибаются. Опростоволосился и режиссер Алексей Мишурин, когда снимал «Королеву бензоколонки». Фильм пополнил длинный список кинолент с «ляпами» из-за неочевидного и незаметного обывателю промаха в сценарии.

Если вы смотрели ленту внимательно, то помните, как Медведь разъезжал на новеньком карьерном самосвале БелАЗ-540, будто только-только из автосалона. И вот в чем загвоздка. На кадрах с машиной так называемый БелАЗ-предсерийник, он бензиновый.

Любой автолюбитель знает, что тогда машины были дизельные. Вот почему Медведь совершенно точно не мог «раздать по канистре на брата» в той самой сцене, где Людочка отправляет всех налево.

Серийные машины такого типа стали выпускать лишь с 1965 года, то есть через несколько лет после того, как была снята и выпущена в прокат культовая сцена.