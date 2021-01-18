«Просто не узнать»: Пелагея в маске со стразами повеселилась на концерте Григория Лепса

В одном из предыдущих Instagram-постов энергичная и позитивная Пелагея восхитила поклонников стройностью фигуры и подаренным приталенным полушубком, который не понадобился звезде для визита на концерт Григория Лепса, поскольку концерт состоялся в ОАЭ. К слову, в зрительном зале, уставленном столиками с легким угощением, собралось немало известных личностей.

Пелагея не смогла усидеть во время зажигательных композиций Лепса и станцевала перед камерой. Певица надела удлиненное платье черного цвета, прикрыв глубокое декольте и открытые плечи шифоновой пелеринкой, которая развевалась во время плавных танцевальных движений.

Лицо исполнительницы народных песен прикрывала гибридная деталь туалета — обычная маска, расшитая стразами и соответствующая образу восточных красавиц.

Пелагея поблагодарила Григория Лепса за приглашение на концерт, порадовалась встрече с друзьями и знакомыми, пожелала счастья и добра всем знакомым, малознакомым и совершенно незнакомым людям.

Фанаты приветствовали удалую веселость своего кумира: «Вы такая красотка!», «Вас просто не узнать в этой блестящей маске», «Хорошего отдыха вам с дочкой».