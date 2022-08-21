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Просто куколка: актриса из «Новой жертвы» превзошла главную звезду «Просто Марии» в очаровании

21 августа 2022 05:45
Просто куколка: актриса из «Новой жертвы» превзошла главную звезду «Просто Марии» в очаровании

Артистка не теряет оптимизма в жизни.

За перипетиями Анны Карвальо в исполнении Сюзанны Вийеры в сериале «Новая жертва» наблюдал весь мир. На пике карьеры знаменитость дала немало интервью, в которых подмечала, что никогда не прибегала к пластическим операциям.

Сейчас Вийеру в кино можно увидеть значительно реже: актриса занимается общественной деятельностью, а все свободное время уделяет уходу за собой. Поверить, что бразильянке в конце августа стукнет 80, способен не каждый. Выглядит актриса настолько восхитительно, что сумела превзойти даже более молодую коллегу — Викторию Руффо.

Правда, вот только Вийера, скорее всего, все же обращалась к хирургу. Другого объяснения ошеломительному виду звезды не найти.

«Какая же вы красивая», «Пример для вдохновения», «Кожа так и блестит», «Ни одной морщинки! Боже, что вы творите», «Мы так любим вас, Сьюзи», — буквально забросали комментариями эффектную актрису в соцсетях.

Просто куколка: актриса из «Новой жертвы» превзошла главную звезду «Просто Марии» в очаровании

Фото: социальные сети Сюзанны Вийера

Фото: Фото: скриншот сериала "Новая жертва"
Алина Крылова
Алина Крылова
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