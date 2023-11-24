«Просто красавчик»: виртуозной игре Костомарова в теннис многие позавидуют (видео)
При просмотре забываешь, что атлет использует протезы.
Роман Костомаров каждый день доказывает, что нет ничего невозможного. Силой духа этого человека невозможно не восхищаться. Олимпийский чемпион 2006 года, он пережил кому и потерю конечностей. Казалось, на прошлой счастливой жизни можно поставить крест, однако спортсмен выстоял.
Звезда усиленно занимается реабилитацией. Костомаров отказался лежать и горевать: вместо этого атлет ходит на тренировки, боксирует, плавает, танцует, ездит за рулем машины. Трудно поверить, что у него отсутствуют кисти и стопы. Недавно фигурист в очередной раз удивил публику.
Вместе с дочерью Анастасией атлет сыграл в большой теннис. Сначала у него не получалось отбивать удары: бедняга то и дело ронял ракетку. Тогда Роман привязал спортивный снаряд к протезу и стал легко попадать по мячу. Дочка все это время поддерживала отца.