«Просто красавчик»: виртуозной игре Костомарова в теннис многие позавидуют (видео)

Роман Костомаров каждый день доказывает, что нет ничего невозможного. Силой духа этого человека невозможно не восхищаться. Олимпийский чемпион 2006 года, он пережил кому и потерю конечностей. Казалось, на прошлой счастливой жизни можно поставить крест, однако спортсмен выстоял.

Звезда усиленно занимается реабилитацией. Костомаров отказался лежать и горевать: вместо этого атлет ходит на тренировки, боксирует, плавает, танцует, ездит за рулем машины. Трудно поверить, что у него отсутствуют кисти и стопы. Недавно фигурист в очередной раз удивил публику.

Вместе с дочерью Анастасией атлет сыграл в большой теннис. Сначала у него не получалось отбивать удары: бедняга то и дело ронял ракетку. Тогда Роман привязал спортивный снаряд к протезу и стал легко попадать по мячу. Дочка все это время поддерживала отца.