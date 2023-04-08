Просто копия: народ ошарашен внешностью внебрачного сына Золотухина

Ивану Золотухину было всего семь лет, когда его отца Валерия Золотухина не стало. Его мать, актриса Ирина Линдт, долго скрывала от мальчика правду. Спустя 11 лет можно констатировать, что младший внебрачный сын выглядит абсолютной копией отца.

«Вы очень похожи на своего папу!», «Вылитый отец!» — пишут начинающему артисту в социальных сетях.

Близко расположенные глаза, слегка нависающие надбровные дуги и аккуратный небольшой рот — 18-летний наследник похож на звездного отца не только чертами лица, но и мимикой. Фанаты Золотухина видят особое сходство, когда Иван улыбается.

Он решил стать актером, как и его отец. С поступлением в Московскую театральную школу имени Олега Табакова Иван, по его собственному утверждению, словно обрел крылья. Он также признается, что отец ему часто снится и что он скучает по нему. Творческая биография Ивана Золотухина пока насчитывает четыре проекта. Это две части комедийной мелодрамы Eins, Zwei, Drei, мелодрама «Любовь одна», сериал «Курортная полиция» и драма «Дед».