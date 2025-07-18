«Просто коллекционирует женщин»: чем опасна «гаремная романтика» из «Великолепного века» для современных мужчин — объясняет психолог

Многие восхищаются Сулейманом, не подозревая, как такая модель отношений портит жизнь.

«Великолепный век», помимо демонстрации красивых нарядов и шикарного дворца, поднимает важную проблему: нездоровую конкуренцию между женщинами и отношение к ним как к собственности.

Современному зрителю такой подход кажется диким, но некоторые сцены могут невольно закладывать неверные установки — например, что за внимание нужно бороться, а в отношениях главное — власть, а не взаимное уважение.

Но как подобные сюжеты влияют именно на мужчин? Формируют ли они искаженное представление о любви и партнерстве? Чтобы разобраться, мы поговорили с психологом Любовью Розенберг.

Жесткая иерархия vs. современная «конкуренция»

Исторически гарем — это система с четкой иерархией, где каждый участник знал свое место. Конкуренция существовала, но только в рамках своего уровня. В современном мире подобные структуры трансформировались: теперь мужчина может компенсировать социальный статус не властью, а другими способами — деньгами, внешностью, харизмой.

«В традиционном гареме конкуренция была строго регламентирована. В современной среде она превращается в компенсацию: если ты иерархически ниже, ты можешь "добавлять" себе значимости через соблазнение, статус или физическую форму», — объясняет Любовь Розенберг.

Но если раньше правила диктовались традициями, то сегодня мужчина сам выстраивает систему отношений — и далеко не всегда осознает последствия.

Власть и вседозволенность: развращает ли гарем?

Многие считают, что жизнь в окружении покорных женщин неизбежно развращает мужчину. Но так ли это? Исторические примеры (вроде Сулеймана Великолепного) показывают, что даже в условиях абсолютной власти сохранялись определенные нормы поведения.

«Если мужчина с детства воспитывался как правитель, он воспринимал гарем не как место для разврата, а как часть своей ответственности. Он мог выделять одну жену, защищать других — это была сложная социальная игра», — отмечает психолог.

Однако в современном мире, где подобные модели возникают спонтанно, мужчины часто не готовы к такой роли. Вместо осознанного выбора — импульсивное желание обладать, что может привести к эмоциональной пустоте.

Гарем сегодня: самореализация или побег от ответственности?

Сегодня «гаремные» отношения, конечно же, неактуальны в том виде, что и в сериале. Тем не менее в некоторых культурах по-прежнему существуют полигамные браки

«У меня есть клиентки, которые живут как "вторые" или "третьи" жены, знают друг о друге и даже дружат. Иногда это выглядит как клуб по интересам: женщины собираются, общаются, а мужчина выбирает, с кем проведет время», — делится Розенберг.

Но ключевой вопрос — мотивация.

«Одно дело — если мужчина искренне заботится о своих партнершах, другое — если он просто коллекционирует женщин для самоутверждения. Во втором случае со временем наступает пресыщение: чем больше выбор, тем меньше настоящей близости».

Вывод: игра в султана или осознанные отношения?

Гаремная модель может казаться привлекательной: она льстит мужскому эго, создает иллюзию власти. Но в долгосрочной перспективе такие отношения редко приносят удовлетворение — ведь настоящая близость требует не количества, а глубины.

Как говорит Любовь Розенберг:

«Исторический гарем и современные аналоги — это разные вещи. Первый был частью культуры, второй часто становится попыткой избежать взрослых обязательств. И если мужчина хочет быть счастливым — ему стоит задуматься, что на самом деле он ищет в этих отношениях».

Возможно, истинная «мужская сила» — не в количестве женщин вокруг, а в умении выстроить одну, но по-настоящему значимую связь.

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