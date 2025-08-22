Просто герои, просто едут в машине… но 92% свежести на RT: хоррор-сенсация вышла в 2025 году — пугают не монстры, а реальная жизнь

Ужастики в последнее время стали совсем другим. Все меньше криков и крови, все больше — страха из-за бытовых ситуаций.

Самый свежий пример — фильм «Священная дорога». Он вышел еще в марте 2025 года, и только сейчас появился в цифре.

Минималистичный, при этом супердраматичный и пугающий. Критики на Rotten Tomatoes отдали ему 92% положительных отзывов. И при этом почти все действие происходит в замкнутом пространстве — машине. Кажется, что будет просто поездка, а на самом деле это психологическое испытание.

Хоррор на колесах

Родители — Мэдди (Розамунд Пайк), бывший фельдшер, и Франк (Мэттью Рис) — получают тревожный звонок от дочери Элис: она случайно сбила девушку и не уверена, что та жива. Без раздумий они вскакивают в машину и мчатся на выручку.

Почти 80 минут герои едут по ночной дороге, слушая теряющийся голос дочери по громкой связи. Они пытаются найти выход из ситуации, чтобы у дочери не возникло проблем. И в процессе разговора вскрывается много недопониманий, грозящих разрушить семью.

Главный секрет успеха фильма — это его приземленность. Здесь нет монстров, призраков или демонов, которые явно далеки от нашей реальности.

Наоборот: сюжет построен на ситуации, которая теоретически может произойти с любым человеком. Он навязывает чувство вины, паники, отчаяния. И все это смешивается в вереницу не самых приятных эмоций, а ведь далеко не каждый хоррор на такое способен.

Ночная поездка в туман морали: фильм говорит на языке страха — и надолго остается с тобой, — пишут обозреватели.

Судя по оценкам, это еще один претендент на звание лучшего хоррора 2025 года. Просто менее популярный, чем те же «Орудия».

Ранее мы писали: Кошмарнее «Орудий» и «28 лет спустя»: один из самых страшных хорроров 2025 года в России так и не «хайпанул» — а ведь там звезда на звезде