Просто фантастика: названы лучшие Sci-Fi-фильмы в истории Голливуда – «Интерстеллара» нет даже в топ-100

Но грустить Кристоферу Нолану не стоит, в подборку попали другие его картины.

Авторитетный портал Time Out составил гигантский рейтинг из сотни лучших научно-фантастических фильмов в истории. Подсчет получился громкий, местами скандальный: «Интерстеллар» Кристофера Нолана не упоминается вовсе. И это при том, что режиссер-гений в списке все же есть – дважды.

Его «Престиж» занял 71-е место, а «Начало» закрепилось на 36-й строчке. Видимо, путешествия во времени и сны во снах оказались ближе к зрителям, чем полеты сквозь черную дыру.

5. «Чужие» – когда хоррор встречает героизм

Джеймс Кэмерон снял «Чужих» в 1986-м и, кажется, до сих пор не превзошел сам себя. Всего два фильма за плечами, скромный бюджет и – в результате – один из самых совершенных сиквелов в истории кино.

Авторы Time Out отметила в картине «идеальную комбинацию паники, мускулов и цитируемости»: от боевой Рипли в исполнении Сигурни Уивер до визгливых ксеноморфов, которых совсем не хочется видеть ночью в коридоре.

Даже андроид Бишоп оказался живее большинства людей.

4. «Близкие контакты третьей степени» – вера без религии

Спилберг, которому на момент съемок было всего 31, сделал фильм о чуде, не прибегая к чудесам. «Близкие контакты третьей степени» (1977) – это притча для тех, кто не верит в бога, но верит в инопланетян.

Обзорщики назвали картину «самым человечным Sci-Fi-фильмом столетия»: здесь нет злых пришельцев, только стремление понять. А сцена с появлением корабля-матки над горой до сих пор считается одним из самых сильных визуальных ударов в истории кино.

3. «Чужой» – страх, дышащий в темноте

Ридли Скотт в 1979 году перевернул представление о космосе. После «Звездных войн» всем хотелось героизма и блестящих кораблей, но Скотт показал другую сторону – ржавые стены, пот, паранойю и монстра, вылупившегося прямо из кошмара Зигмунда Фрейда.

«Чужой» стал образцом клаустрофобного ужаса и доказал, что Sci-Fi может быть не о технологиях, а о теле и страхе. До сих пор мало кто осмеливается смотреть сцену с грудным прорывом, не закрыв глаза.

2. «Бегущий по лезвию» – будущее, которое уже наступило

Когда Blade Runner вышел в 1982-м, его сочли провалом. Слишком мрачно, слишком медленно, слишком много дождя. Но годы прошли – и фильм Ридли Скотта стал почти религиозным текстом для всех, кто размышляет о том, что делает человека человеком.

Характеристики вроде «гуманизм на неоновых стероидах» или «техно-нуар вечности» в рейтинге встречаются не зря.

1. «2001: Космическая одиссея» – кино, которое обогнало человечество

Абсолютным победителем стал Стэнли Кубрик. Сценарий Артура Кларка, минимализм, симфонии Штрауса и философия, уходящая в бесконечность.

Time Out пишет, что «ни один режиссер не заставлял зрителя чувствовать себя настолько ничтожным и настолько вдохновленным одновременно». Кубрик предсказал все: искусственный интеллект, тревогу перед машиной и ту самую невозможность понять, что нас ждет за звездами.

Ранее мы писали: Будто унижения в «Финале» было мало: Таноса жестоко убьют в «Мстителях: Судный день» – щелкнут не пальцами, а позвонками