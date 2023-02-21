Просто девочка: народ ошарашен фото Тархановой без макияжа

Глафира Тарханова стала известна не только из-за своих карьерных успехов, но и благодаря красоте. Сотни поклонников осыпают артистку комплиментами, отмечая ее харизму и привлекательность, а сама она не скупится на публикации в социальных сетях.

Так, несколько дней назад в блоге Тархановой появился очередной снимок, взбудораживший поклонников. В кадре звезда «Любовников» предстала полностью без макияжа, показывая свою естественную красоту.

Пользователи Сети не оставили без внимания неожиданную запись. Шокированные фанаты отметили, что 39-летняя артистка и мать четверых сыновей больше похожа на девочку-подростка, чем на состоявшуюся артистку. По их мнению, Тарханова выглядит значительно моложе своих лет и намного эффектнее большинства коллег.