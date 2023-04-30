Просто девочка: 66-летняя Андрейченко ошарашила народ шикарной фигурой (фото)

Несмотря на то, что Наталья Андрейченко почти не снимается в кино (до сериала «Наследники» актриса 10 лет не появлялась на экранах), следить за собой она, судя по всему, не перестала.

Артистка отправилась на отдых в Мексику, где ходит в музеи, ездит на рыбалку, поет песни на пляжах, исследует местную природу и играет с пантерами. «Какое блаженство — видеть красивую природу», — подписала Андрейченко свою фотографию, где она в шляпке, ассиметричной тунике и желтых «велосипедках» стоит на балконе отеля.

Подписчики отметили стройность и моложавость Мэри Поппинс. «Вообще не узнала, такая девочка», — писали одни. «Вы правду сказали: „Только я никогда не постарею“. Леди совершенство и правда», «Мэри Поппинс — в любом возрасте и на все времена», — восторгались другие.

Артистка также опубликовала видео, как пьет смузи из свеклы, огурца и сельдерея, и рекомендовала всем следить за своим здоровьем.