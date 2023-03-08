Просто бусинка: дочка Вована из «Реальных пацанов» умиляет народ (фото)

Владимир Селиванов, известный по сериалу «Реальные пацаны», старается не привлекать внимание к своей личной жизни. Артист лишь изредка делится публикациями с участием своей возлюбленной Виктории и их дочери Евы, которые неизменно привлекают внимание его подписчиков.

Так, в блоге знаменитости появилось трогательные видео, на котором Селиванов гуляет в компании своей наследницы. Юная Ева рассказывает отцу стихотворение про олененка, чем умиляет гордого папу.

Подписчики артиста не прошли мимо его публикации. В комментариях фанаты осыпали Еву комплиментами, отметив, какой творческой и артистичной растет девочка. По их мнению, Ева обязательно пойдет по стопам своего отца и уже скоро прославится на всю страну.