Просто богиня: посмотрите, как сейчас выглядит Фиби из «Зачарованных» (фото)

Сериал «Зачарованные» полюбился многим девушкам по всему миру. Яркие актрисы, отлично справившиеся со своими ролями, оставили особый след в наших сердцах. Но почему же они так запали в душу? Может, из-за своего умения играть? Или они просто выглядят как мечта? Сегодня поговорим о внешности Алиссы Милано, сыгравшей роль младшей сестры.

В сериале она выглядела как настоящая красавица — кокетливая девушка, которая постоянно крутила романы со злодеями. Но как же она выглядит сейчас? Давайте рассмотрим вместе!

Сейчас девушка выглядит такой же красивой и уверенной в себе, как и тогда. Она изменила свой внешний вид: теперь у нее светлый оттенок волос, пышные губы и подчеркнутые глаза. Она выглядит немного крупнее, чем в сериале, но это не мешает ей оставаться красивой и яркой. Ее карьера может похвастаться не только актерскими работами, но и сольным альбомом, а также собственным брендом нижнего белья.

Ее мужем является Дэвид Буглиари, у них счастливый брак и двое детей — сын и дочь. Ей 50 лет, но выглядит она на все 18! Она невероятная красотка, которая полностью принимает себя и помогает другим.