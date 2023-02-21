Просто безвкусица: по этой известной книге жестко прошелся Набоков и шокировал весь мир

Автор «Лолиты» и «Защиты Лужина», восьмикратный номинант на Нобелевскую премию по литературе имел свои сформировавшиеся взгляды на российских писателей. Его точку зрения разделят не все.

Антону Чехову Владимир Набоков отказывал в способности написать роман, а Ивана Тургенева называл просто милым. Больше всего претензий, которые озвучивались на лекциях в колледже Уэллсли и Корнеллском университете США, у него накопилось к Федору Достоевскому.

Писатель критиковал российского классика за мелодраматичность и возможность прийти к богу лишь через грех. «Братьев Карамазовых» он оценивал как детективный, а не психологический роман с драматическим сумбуром и пошлым мистицизмом, называя его разросшейся пьесой. Великолепного драматурга поглотил многословный романист с нечеткими фразами и расплывчатыми метафорами — так творчество Достоевского виделось романисту-билингву.

Набоков искренне не понимал, как можно восхищаться «безвкусицей Достоевского, его бесконечным копанием в душах людей с префрейдовскими комплексами, упоением трагедией растоптанного человеческого достоинства».