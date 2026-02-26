Оповещения от Киноафиши
«Простите меня»: Михалков назвал «Жмурки» Балабанова «клизмой» и признался, почему решил сыграть в легендарной «чернухе»

«Простите меня»: Михалков назвал «Жмурки» Балабанова «клизмой» и признался, почему решил сыграть в легендарной «чернухе»

26 февраля 2026 07:00
«Простите меня»: Михалков назвал «Жмурки» Балабанова «клизмой» и признался, почему решил сыграть в легендарной «чернухе»

Постановщик безмерно уважает покойного коллегу.

25 февраля могло исполниться 67 лет Алексею Балабанову, пожалуй, главному уникуму российского кино. Почтить память великого режиссера решил и Никита Михалков – сделав это в своей непревзойденной манере.

Сыграв в «Жмурках» гротескного криминального авторитета Михалыча, Никита Сергеевич после премьеры часто получал один и тот же вопрос – как же такой серьезный и уважаемый постановщик решился сыграть в откровенно черной комедии. И Михалков не устал отвечать:

«Юмор оказывает свое терапевтическое действие даже в самых серьезных картинах».

Режиссер заявил в Telegram, что «Жмурки» это вовсе не очередное «нескончаемое кино» про разного рода оборотней в погонах, как могут подумать зрители, не включавшие картину, но читавшие описание:

«Простите меня»: Михалков назвал «Жмурки» Балабанова «клизмой» и признался, почему решил сыграть в легендарной «чернухе»

«Очистительная клизма (простите меня за сравнение) для того, чтобы снять с себя налет псевдосерьезности, которая идет от невольной заштампованности. И в этом смысле я считаю "Жмурки" очень хорошей картиной».

Никита Михалков признал, что искренне уважает Балабанова из-за того, что после суперуспешной дилогии «Брат» постановщик решил по-грустному поиронизировать над самим собой, сделав кино не криминальное, а, в первую очередь, сатирическое.

«Это высочайшее качество художника. Крупный режиссер неизбежно вырастает над созданным им же самим жанром», – подытожил автор «Утомленных солнцем».

Ранее мы также писали: «Неоконченную пьесу…» Михалкова иностранцы выключают уже на 25-й минуте: «Простая болтовня богатых скучных людей»

Фото: Кадр из фильма «Жмурки» (2005)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
