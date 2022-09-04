«Простить не смогу»: Климова разоткровенничалась о разводе с Петренко

Мужем и женой Екатерина Климова и Игорь Петренко стали в 2004 году после непродолжительного романа. За годы отношений пара воспитала двух сыновей, Матвея и Корнея, но спустя десять лет совместной жизни приняла решение развестись. Как оказалось, первое время артистка не могла смириться с расставанием и находилась в тяжелой депрессии, обвиняя именно себя в разрушенных отношениях. И только откровенный разговор в церкви помог ей прийти в себя и принять случившееся.

«Я на исповеди сказала, что простить не смогу бывшего мужа», — разоткровенничалась артистка в эфире программы «Судьба человека ».

По словам артистки, со временем она смогла понять, что и она, и ее бывший муж совершили множество ошибок. И, несмотря на любовь друг к другу, им все же не удалось сохранить отношения, что в итоге и привело к расставанию. В итоге в 2015 году артистка вышла замуж за актера Гелу Месхи и родила от него дочь. Спустя четыре года пара рассталась по инициативе Климовой.