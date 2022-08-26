Простила измены и «нагулянных» детей: что творил Жариков в браке с Гвоздиковой

Звездная пара Натальи Гвоздиковой и Евгения Жарикова казалась идеальной. Они встретились на съемках сериала «Рожденная революцией» в 1974 году и сразу же влюбились друг в друга. Спустя год актеры поженились, а в 1976 году у них родился сын Федор. Создавалось ощущение, что супруги живут душа в душу. Но в 2001 году произошел громкий скандал: журналистка Татьяна Секридова заявила, что Жариков уже давно ее любит. Более того, она родила от актера двоих детей: в 1996 году сына Сергея, а спустя 2 года дочку Катю.

Для Гвоздиковой новость о предательстве мужа стала шоком. Причем любовница супруга даже позвонила ей, чтобы пожаловаться на очередные измены актера — якобы Жариков «загулял» уже с подругой Татьяны. Наталья согласилась на долгий разговор с мужем. Тот признался, что совершил ошибку. Актриса нашла в себе силы простить измены Евгения и взяла с него обещание больше не видеться с журналисткой и ее детьми. Жариков свое слово сдержал, а в дальнейших интервью он прямо называл Секридову «охотницей» за звездными мужчинами. Актер не поддерживал отношения с внебрачными детьми вплоть до самой смерти в 2012 году.