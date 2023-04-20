Простила десятки измен: Верещагин из «Белого солнца пустыни» всегда возвращался к этой женщине

Таможенник Верещагин стал, пожалуй, самым запоминающимся героем фильма «Белое солнце пустыни». Его фразы про надоевшую икру и державу, за которую обидно, давно вошли в фонд золотых киноцитат. Роль Верещагина исполнил Павел Луспекаев, который в памяти зрителей навсегда остался тем самым таможенником.

Жизнь актера была недолгой, но яркой. Луспекаев успел сыграть множество ролей в кино и театре, но славу ему принес именно Верещагин. На съемках картины артист был не в лучшем состоянии и не мог передвигаться без протезов. Поэтому рядом с ним находилась супруга, актриса Инна Кириллова, которая постоянно подставляла ему небольшой стул.

Их брак нельзя назвать безоблачным.

Харизматичный и видный артист всегда пользовался бешеной популярностью у дам и нередко отвечал им взаимностью, хоть и был женат. Луспекаев влюблялся то в актрис, то в поклонниц. Он сутками пропадал с новыми пассиями, пока супруга оставалась дома. Но Павел Борисович всегда возвращался к Инне, которую считал святой женщиной.

Кириллова оставалась в тени мужа, хотя была перспективной актрисой. Ее можно увидеть в картине «Такая длинная, длинная дорога». Артистку нельзя назвать красавицей, но именно ее Луспекаев любил больше всех.