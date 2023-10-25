«Прости за все»: Елена Вяльбе расчувствовалась на похоронах известной спортсменки

Олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова ушла из жизни в минувшую пятницу. На прощании со звездой спорта собралось множество выдающихся людей нашей страны, в том числе и Елена Вяльбе, глава Федерации лыжных гонок России.

Как пишут СМИ, прощаясь с подругой, Елена призналась, что именно Анфиса была для нее примером. В начале карьеры она ориентировалась на спортсменку, которая отличалась задором и дерзостью. И для поклонников она останется именно таким человеком.

«Надеюсь, в нашей памяти ты всегда останешься такой же улыбчивой и задорной. И прости за все, что было не так», — сказала Вяльбе.

Отметим, что Резцова ушла из жизни после продолжительной реабилитации. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Прощание со звездой спорта прошло в одном из залов Троекуровского кладбища, где и расположена могила Резцовой.