Прости, Тони Старк: у Тома Холланда есть любимый момент в киновселенной Marvel — и он бы хотел пережить его снова

Тот день был волнительным и радостным одновременно.

Том Холланд появился в киновселенной Marvel громко и неожиданно: его Питер Паркер ворвался в «Первого мстителя: Противостояние». Никакой предыстории про укусы пауков или дядю Бена — зритель увидел школьника в костюме, который сражается на стороне Железного человека.

Дебют получился ярким, но актер не считает, что это главный момент его паучьей карьеры. Новый Питер сразу получает апгрейд костюма от Тони Старка. А потом возвращается в Нью-Йорк, где начинается его сольная история в фильме «Возвращение домой».

Там Холланд показал хороший дуэт с Робертом Дауни-младщим, и зрители получили ту самую динамику наставника и ученика. Прости, Тони Старк, но и здесь ничего запоминающегося не произошло (и это, несмотря на его грядущую гибель).

Три Паука в одном кадре

Когда Холланда спросили о самом дорогом воспоминании, он сразу назвал «Нет пути домой». Тот день, когда на площадке собрались он, Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд, актер описал это как встречу трех братьев, которые давно не виделись.

Поистине особенный момент — так он говорит о времени, когда все трое стояли в одном кадре. Для фанатов это стало кульминацией многолетней паучьей драмы, а для самого Тома — моментом, который хочется повторить.

День на съемочной площадке с Тоби и Эндрю. Он был полон волнения и предвкушения, — поделился звезда.

Холланд при этом не делает вид, что его трилогия — вершина вселенной. По его мнению, лучший фильм о Человеке-пауке — анимационный «Через вселенные». Именно он, по словам актера, задал новый уровень для истории персонажа и открыл дорогу к свежим идеям в Marvel.

