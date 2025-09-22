Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Прости, Тони Старк: у Тома Холланда есть любимый момент в киновселенной Marvel — и он бы хотел пережить его снова

Прости, Тони Старк: у Тома Холланда есть любимый момент в киновселенной Marvel — и он бы хотел пережить его снова

22 сентября 2025 11:21
Прости, Тони Старк: у Тома Холланда есть любимый момент в киновселенной Marvel — и он бы хотел пережить его снова

Тот день был волнительным и радостным одновременно.

Том Холланд появился в киновселенной Marvel громко и неожиданно: его Питер Паркер ворвался в «Первого мстителя: Противостояние». Никакой предыстории про укусы пауков или дядю Бена — зритель увидел школьника в костюме, который сражается на стороне Железного человека.

Дебют получился ярким, но актер не считает, что это главный момент его паучьей карьеры. Новый Питер сразу получает апгрейд костюма от Тони Старка. А потом возвращается в Нью-Йорк, где начинается его сольная история в фильме «Возвращение домой».

Там Холланд показал хороший дуэт с Робертом Дауни-младщим, и зрители получили ту самую динамику наставника и ученика. Прости, Тони Старк, но и здесь ничего запоминающегося не произошло (и это, несмотря на его грядущую гибель).

Три Паука в одном кадре

Когда Холланда спросили о самом дорогом воспоминании, он сразу назвал «Нет пути домой». Тот день, когда на площадке собрались он, Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд, актер описал это как встречу трех братьев, которые давно не виделись.

Поистине особенный момент — так он говорит о времени, когда все трое стояли в одном кадре. Для фанатов это стало кульминацией многолетней паучьей драмы, а для самого Тома — моментом, который хочется повторить.

День на съемочной площадке с Тоби и Эндрю. Он был полон волнения и предвкушения, — поделился звезда.

Прости, Тони Старк: у Тома Холланда есть любимый момент в киновселенной Marvel — и он бы хотел пережить его снова

Холланд при этом не делает вид, что его трилогия — вершина вселенной. По его мнению, лучший фильм о Человеке-пауке — анимационный «Через вселенные». Именно он, по словам актера, задал новый уровень для истории персонажа и открыл дорогу к свежим идеям в Marvel.

Ранее мы писали: «Видео для взрослых»: Стивен Кинг нашел «веский» повод презирать супергеройское кино Marvel — причина абсурдная и нелогичная

Фото: Legion-Media, Кадр из фильма «Человек-паук: Нет пути домой» (2021 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Marvel и Sony катастрофически не везет: нового «Человека-паука» никак не могут довести до ума — что с Холландом? Marvel и Sony катастрофически не везет: нового «Человека-паука» никак не могут довести до ума — что с Холландом? Читать дальше 23 сентября 2025
Звезда «Уэнсдей» сыграет важнейшую роль в новом «Человеке-Пауке»: но у фанатов «рыжули» из «Очень странных дел» поводов для радости поубавилось Звезда «Уэнсдей» сыграет важнейшую роль в новом «Человеке-Пауке»: но у фанатов «рыжули» из «Очень странных дел» поводов для радости поубавилось Читать дальше 22 сентября 2025
Клаудия Кардинале снялась в сотнях фильмов — но именно эти 10 стали классикой: вспоминаем лучшие с рейтингом выше 7 баллов Клаудия Кардинале снялась в сотнях фильмов — но именно эти 10 стали классикой: вспоминаем лучшие с рейтингом выше 7 баллов Читать дальше 24 сентября 2025
В новом «Человеке-пауке» дебютирует один из главных врагов Питера Паркера — в фильмах Marvel его еще не было: и актера уже нашли В новом «Человеке-пауке» дебютирует один из главных врагов Питера Паркера — в фильмах Marvel его еще не было: и актера уже нашли Читать дальше 24 сентября 2025
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество «Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество Читать дальше 23 сентября 2025
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+ Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+ Читать дальше 23 сентября 2025
«Танос на его фоне — щенок»: опаснейшего злодея «Стражей Галактики» фаны MCU не увидели до сих пор — а ведь он уничтожил 1 000 000+ миров «Танос на его фоне — щенок»: опаснейшего злодея «Стражей Галактики» фаны MCU не увидели до сих пор — а ведь он уничтожил 1 000 000+ миров Читать дальше 23 сентября 2025
Если вы думаете, что Джулс и Винсент, то сильно заблуждаетесь: кто главный герой «Криминального чтива»? Если вы думаете, что Джулс и Винсент, то сильно заблуждаетесь: кто главный герой «Криминального чтива»? Читать дальше 23 сентября 2025
«И так до сих пор»: «Драмиона» был каноном с самого начала — Уотсон влюбилась в Фелтона с 1 взгляда (но не признавалась 20 лет) «И так до сих пор»: «Драмиона» был каноном с самого начала — Уотсон влюбилась в Фелтона с 1 взгляда (но не признавалась 20 лет) Читать дальше 23 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше