Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Прости меня, народ»: Талызина спустила Пугачеву с небес на землю

«Прости меня, народ»: Талызина спустила Пугачеву с небес на землю

5 декабря 2023 20:15
«Прости меня, народ»: Талызина спустила Пугачеву с небес на землю

Артистка жестко прошлась по коллеге.

В последние годы жизнь Аллы Пугачевой не назовешь стабильной. 74-летняя артистка колесит по миру. Сначала певица переехала вместе с мужем и детьми в Израиль. Но после обострения в стране перебралась на солнечный Кипр. Говорят, деньги Примадонны на исходе, ведь певица обновила свой прайс для корпоративов и частных концертов.

Алла Борисовна погрязла в череде скандалов. Хейтеры атакуют исполнительницу, а она грубо отвечает всем злопыхателям. Не прошли мимо ситуации с Пугачевой и ее звездные коллеги. Критически о знаменитости высказались Сергей Соседов, Тимати, Светлана Немоляева и другие. Теперь очередь дошла и до Валентины Талызиной.

«Я бы имела смелость ей посоветовать вспомнить своего однофамильца Емельяна Пугачева. Он поклонился перед народом и сказал: „Прости меня, народ православный“», — осудила Примадонну артистка.

Талызина, призвавшая певицу покаяться, хорошо знакома с Пугачевой. В свое время коллеги работали вместе над картиной «Ирония судьбы, или С легким паром!»: обе подарили свой голос главной героине шедевра Эльдара Рязанова — Наде. Алла Борисовна пока никак не прокомментировала жесткие слова народной артистки РСФСР.

Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше