«Прости меня, народ»: Талызина спустила Пугачеву с небес на землю

В последние годы жизнь Аллы Пугачевой не назовешь стабильной. 74-летняя артистка колесит по миру. Сначала певица переехала вместе с мужем и детьми в Израиль. Но после обострения в стране перебралась на солнечный Кипр. Говорят, деньги Примадонны на исходе, ведь певица обновила свой прайс для корпоративов и частных концертов.

Алла Борисовна погрязла в череде скандалов. Хейтеры атакуют исполнительницу, а она грубо отвечает всем злопыхателям. Не прошли мимо ситуации с Пугачевой и ее звездные коллеги. Критически о знаменитости высказались Сергей Соседов, Тимати, Светлана Немоляева и другие. Теперь очередь дошла и до Валентины Талызиной.

«Я бы имела смелость ей посоветовать вспомнить своего однофамильца Емельяна Пугачева. Он поклонился перед народом и сказал: „Прости меня, народ православный“», — осудила Примадонну артистка.

Талызина, призвавшая певицу покаяться, хорошо знакома с Пугачевой. В свое время коллеги работали вместе над картиной «Ирония судьбы, или С легким паром!»: обе подарили свой голос главной героине шедевра Эльдара Рязанова — Наде. Алла Борисовна пока никак не прокомментировала жесткие слова народной артистки РСФСР.