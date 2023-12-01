Простая студентка, актриса и балерина: личная жизнь Евгения Миронова обросла деталями

Художественный руководитель Театра Наций считается одним из самых загадочных представителей российского кино. Свою личную жизнь Евгений Миронов всегда держит в тайне: он даже несколько лет скрывал от поклонников появление сына от суррогатной матери.

Впрочем, любовные увлечения в жизни артиста-трудоголика все-таки случались. Еще во времена обучения в Саратовском училище Миронов увлекся однокурсницей Марией Горелик. Однако она предпочла ему другого ухажера — Михаила Байтмана, за которого вскоре вышла замуж.

Ходили слухи о романе звезды с Анастасией Заворотнюк. Актеры упорно опровергали сплетни, называя себя хорошими друзьями. Именно на дне рождения Миронова артистка вскоре встретила бизнесмена Олафа Шварцкопфа, который стал ее первым мужем.

А в конце 1990-х актер начал появляться на публике вместе с балериной Ульяной Лопаткиной. Фанаты тут же решили, что пара готовится к свадьбе. Но спустя пару лет романа они тихо расстались. Поговаривали, что Лопаткина встретила другого мужчину. С тех пор все свои отношения Миронов держит в секрете: возможно, он просто устал от разочарований в любви.