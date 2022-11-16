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Простая старушка стала фитнес-иконой в 70 лет: фото до и после лишат дара речи

16 ноября 2022 16:30
Простая старушка стала фитнес-иконой в 70 лет: фото до и после лишат дара речи

Пользователи Сети не скрывают восторга.

Джоан Макдональд сегодня известна как самая спортивная бабушка в мире. Пенсионерка увлеклась фитнесом в 70 лет и всего за 6 лет добилась результатов, поражающих ее многочисленных фанатов.

Как признается Макдональд, весь ее секрет кроется в сбалансированном питании. Она старается не перекусывать, а полноценно и продуманно питаться несколько раз в день. Также она посещает тренажерный зал и проходит каждый день не менее 8000 шагов, а свободное время посвящает медитации.

Простая старушка стала фитнес-иконой в 70 лет: фото до и после лишат дара речи

О своих достижениях знаменитость рассказывает в личном блоге. Не так давно она поделилась снимком, на котором показала, как выглядела в самом начале тренировок. За шесть лет ей удалось полностью избавиться от лишнего веса и сделать свою фигуру намного подтянутее. Теперь Джоан выглядит всего лишь на 60 лет.

Пользователи Сети не скупятся на комплименты в адрес фитнес-бабушки. Они хвалят ее за старания и силу воли, а некоторые признаются, что ее пример полностью изменил их жизнь.

«Удивительная трансформация. Это доказывает, что все возможно», «Не перестаю удивляться, как сильно ты изменилась», «Ты пример для нас всех», — уверены поклонники Джоан.

Фото: Соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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