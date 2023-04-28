Простая русская женщина: «Серафима прекрасная» и сейчас похожа на свою героиню

Карьерным трамплином для Екатерины Порубель стал сериал «Серафима прекрасная». Ради 12-серийного проекта 26-летняя артистка перевоплотилась в сельчанку, которая стремится найти свое личное счастье.

Зрители и критики остались в восторге от игры Порубель, а сериал заработал статуэтку ТЭФИ за лучший сценарий. После этого артистка приняла участие еще в десятках популярных шоу, а также блистала на сцене родного для себя Малого театра в Москве.

Сегодня знаменитость продолжает сниматься в кино, а свободное время посвящает мужу и троим сыновьям. Новости о жизни знаменитости можно найти в ее социальных сетях, где она откровенно показывает и быт семьи, и карьерные достижения. Поклонники же отмечают, что 39-летняя Порубель с годами становится все больше и больше похожа на свою героиню и теперь выглядит как самая простая русская женщина.