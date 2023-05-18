Просроченное мясо с пола и сосиски: будете в ужасе от рациона детей Теплякова

Россияне с интересом наблюдают за жизнью семейства Тепляковых. Многие испытывают неподдельный ужас из-за того, в каких условиях вынуждены находиться дети, претендующие на звание вундеркиндов.

Евгений Тепляков ведет YouTube-канал «Учимся с Алисой», где рассказывает не только о своей наследнице, которая смогла в девять лет поступить в МГУ. Например, многодетный отец снял ролик, где показал, что купил в продуктовом магазине. От такого рациона у интернет-пользователей волосы встали дыбом.

Тот факт, что Тепляков не балует восьмерых наследников овощами и фруктами, поскольку у них слишком высокий ценник, обсуждали и раньше. На этот раз подписчики канала были поражены тому, что Евгений кормит детей преимущественно хлебом и крупами, а также сосисками и просроченным мясом, приобретенным по акции.

К тому же пользователей Сети возмутило то, что глава семейства складывал купленную еду прямо на пол. Такого наплевательского отношения от Теплякова не ожидали.