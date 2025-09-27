Просмотры рухнули на 42%: провал 2-го сезона «Уэнсдэй» дает красноречивый намек — лишь один сюжетный поворот спасет 3-й сезон (и он будет)

Изменения в концепции не всем пришлись по душе.

Фанаты «Уэнсдэй» дождались второго сезона — мрака добавили, заговоры усложнили, а тайны стали еще запутаннее. Но что-то пошло не так: первая часть сезона провалилась в одном важном пункте.

Тим Бертон решил убрать любовные линии, чтобы сосредоточиться на мрачных расследованиях. Логично? Да. Но оказалось, что именно романтика делала сериал вирусным. Без нее «Уэнсдэй» стала просто неплохим мистическим шоу.

Цифры не врут

За пять дней после релиза первые серии собрали 50 миллионов просмотров (сериал выкладывали частями). Звучит впечатляюще. Однако уже на второй неделе — всего 29,1 млн. Минус 42% аудитории.

Вторая часть вышла еще хуже: старт с 28,2 млн и падение до 15 млн через неделю. Общий итог — почти половина зрителей не вернулась.

Это прямое доказательство: одной лишь мистики мало, зритель хочет искры.

Кого не хватало?

В первом сезоне многое держалось на любовном треугольнике Уэнсдэй–Тайлер–Ксавьер. Зрители ворчали, мол, романтики слишком много. Хотя именно она работала как магнит. Первые поцелуи, ревность, предательство и финальный твист с Хайдом сделали сериал хитом.

Во втором сезоне Ксавьера вычеркнули — закулисные конфликты. Тайлер же вернулся в «помятом» виде, а уже во второй части все снова пошло по проверенной схеме: напряжение, полунамеки и сцены, которые мгновенно разлетелись по соцсетям.

Фокус на расследовании сам по себе был интересен: атаки воронов, сталкер, заговор. Правда, без баланса сериал потерял часть шарма. Это как Хогвартс без романтики — вроде магия есть, но эмоций не хватает.

И тут мы подбираемся к главному «почти спойлеру»: третий сезон просто обязан вернуть полноценную романтическую линию. В последних сериях зрители уже увидели, что чувства между Уэнсдэй и Тайлером имеют место быть. Эти переглядки не могут оставить без внимания в продолжении.

Скорее всего, в новом сезоне мы снова увидим драму на грани «вместе или никогда». Иначе шоу рискует потерять вирусность окончательно. Факты падения просмотров во втором сезоне — самый красноречивый намек.

