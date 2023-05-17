Просмотр советской сказки довел американцев до истерики: причина не укладывается в голове

Советские фильмы, признанные у нас шедеврами, не всегда бывают поняты за рубежом. Так, легендарная сказка Александра Роу «Морозко» шокировала американцев — им было больно смотреть на происходящее.

Причиной тому стала разница в менталитете. Зрители из США назвали фильм странным и даже нелепым, но больше всего их шокировал антураж. Американцев напугали говорящие грибы и деревья, карлики-убийцы, а жуткая избушка на курьих ножках вообще вызвала оторопь. Дед Мороз, который замораживает все, что ему хочется, тоже вызвал шквал эмоций.

Кто-то из зрителей назвал фильм «жутью» и посоветовал смотреть его днем, чтобы потом не снились кошмары. Другие написали, что эта сказка — настоящий сюрреализм.

Вот как российские пользователи Сети отреагировали на отзывы американцев: «„Вия“ надо показать советского», «Они еще „Кащея Бессмертного“ не видели», «А Стивен Спилберг уверяет, что фильм „Морозко“ был предтечей многих киношедевров Голливуда».